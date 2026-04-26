قدّم النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، والقوات المسلحة، بمناسبة عيد تحرير سيناء، واصفًا هذه الذكرى بأنها تجسيد حي لمعاني العزة والكرامة التي لا تُمحى من ذاكرة الوطن.

واستحضر العوضي، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، تضحيات الشهداء الأبرار الذين قدّموا أغلى ما يملكون من أجل رفعة مصر واسترداد أرضها، مبتهلًا إلى المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان تحت حماية جيشها الباسل وشرطتها الوطنية، بوصفهما الدرع والسيف والحصن المنيع للدولة.

وعلى صعيد الملف الرياضي، أعرب وكيل مجلس الشيوخ عن تقديره البالغ للجهود التي يبذلها وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مؤكدًا أن الوزير يمتلك رؤية واضحة وإلمامًا بكافة التحديات التي تواجه المنظومة.

وأشار إلى الدور الحيوي لـ 4592 مركز شباب منتشرة في مختلف ربوع الجمهورية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد ملاعب رياضية، بل تحولت إلى مؤسسات مجتمعية متكاملة تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته في بيئة إيجابية.

كما تطرق إلى الاستحقاقات الأوليمبية المقبلة، مشددًا على أن التواجد المصري في هذا المحفل العالمي ليس مجرد مشاركة، بل ضرورة لتحقيق نتائج تعكس قيمة ومكانة مصر. وأثنى على ما حققه أبطال الألعاب الفردية من إنجازات لافتة، معربًا عن طموحه في حصد المزيد من الميداليات العالمية.

وأكد أن صناعة البطل الأوليمبي مشروع قومي ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة بكافة مؤسساتها، مجددًا ثقته في قدرة وزارة الشباب والرياضة والمنظومة الرياضية على تهيئة المناخ المناسب للأبطال وتذليل العقبات أمامهم، وصولًا إلى رفع العلم المصري خفاقًا في كبرى المحافل الدولية.