إعلان

ترامب: لا يمكن ربط إطلاق النار بالحرب على إيران.. وأنا المستهدف من هذا الحادث

كتب : وكالات

06:28 ص 26/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يمكن ربط الهجوم الذي استهدف حفل عشاء كان يحضره في أحد فنادق واشنطن بالحرب على إيران.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هو المستهدف: "أعتقد ذلك".

و⁠قال الرئيس الأمريكي، إن ‌رجلا مسلحا بحوزته ‌العديد ‌من الأسلحة ويرتدي ‌سترة واقية من ‌الرصاص ⁠اقتحم نقطة ⁠تفتيش ‌أمنية خلال ⁠حفل عشاء ⁠مراسلي البيت الأبيض، ⁠مما أسفر عن إصابة أحد أفراد إنفاذ القانون.

وتابع: "يعتقدون أن المهاجم تصرف على نحو منفرد، وأنا أعتقد ذلك أيضا"، واصفا المشتبه به بأنه "كان قاتلا محتملا".

وأخرج أفراد جهاز الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا على عجل، من حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض ليل السبت، بعد سماع ‌أصوات إطلاق نار.

وبعد حوالي ساعة من إخراج ترامب ‌من ‌الحفل، نشر على منصة "تروث سوشال"، أن "مطلق النار ألقي القبض عليه".

وأضاف ترامب: "ليلة حافلة بالأحداث ‌في واشنطن، قام ‌جهاز ⁠الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع".

وفور سماع أصوات إطلاق النار، توقف الحاضرون ⁠في ‌العشاء عن الكلام على الفور، ⁠وبدأ الناس يصرخون "انبطحوا انبطحوا".

واحتمى مئات ⁠الضيوف أسفل الطاولات، بينما اندفع أفراد الخدمة السرية ⁠بزيهم القتالي إلى قاعة الطعام.

واحتمى ترامب وميلانيا خلف المنصة قبل أن يخرجهم أفراد الخدمة السرية على عجل.

واختبأ العديد من الحاضرين البالغ عددهم 2600 ‌شخص، بينما هرب موظفو الفندق إلى مقدمة قاعة الطعام، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاولة اغتيال ترامب اغتيال ترامب البيت الأبيض إطلاق نار في البيت الأبيض حادث إطلاق النار دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية
أخبار المحافظات

"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية
"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة
زووم

"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة
حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
حوادث وقضايا

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
كيف يساعد النشاط البدني على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب؟
نصائح طبية

كيف يساعد النشاط البدني على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب؟
"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
رياضة عربية وعالمية

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان