إسلام آباد - (أ ب)

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باكستان مساء اليوم السبت، وفق ما أفاد به مسؤولان باكستانيان لوكالة أسوشيتد برس.

وأوضح المسؤولان أنه التقى برئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير، ومسؤولين كبار آخرين. وطلب المسؤولان عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما التحدث إلى وسائل الإعلام.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، السبت، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي غادر العاصمة الباكستانية إسلام آباد، عقب سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين هناك، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد استقبل، في وقت سابق من اليوم نفسه، وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له في إسلام آباد.