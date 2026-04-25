إعلان

أسوشيتد برس: الوفد الإيراني غادر باكستان دون لقاء المبعوثين الأمريكيين

كتب : مصراوي

06:26 م 25/04/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إسلام آباد - (أ ب)

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باكستان مساء اليوم السبت، وفق ما أفاد به مسؤولان باكستانيان لوكالة أسوشيتد برس.
وأوضح المسؤولان أنه التقى برئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير، ومسؤولين كبار آخرين. وطلب المسؤولان عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما التحدث إلى وسائل الإعلام.
ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، السبت، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي غادر العاصمة الباكستانية إسلام آباد، عقب سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين هناك، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد استقبل، في وقت سابق من اليوم نفسه، وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له في إسلام آباد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أحتفظ بحقي القانوني".. أول تعليق من هاني حتحوت بعد قرار إيقافه
"أحتفظ بحقي القانوني".. أول تعليق من هاني حتحوت بعد قرار إيقافه
مع قرب الاستحقاق.. تعرف على التفاصيل الكاملة للودائع العربية لدى البنك
مع قرب الاستحقاق.. تعرف على التفاصيل الكاملة للودائع العربية لدى البنك
بعد شهر من التطبيق.. ماذا حققت خطة ترشيد الكهرباء؟
بعد شهر من التطبيق.. ماذا حققت خطة ترشيد الكهرباء؟
رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
معهد الأورام يحذر من علاجات "السوشيال ميديا" ويقدم 14 بروتوكلا معتمدًا
معهد الأورام يحذر من علاجات "السوشيال ميديا" ويقدم 14 بروتوكلا معتمدًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان