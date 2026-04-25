شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، صباح السبت، حالة من الإغلاق شبه الكامل، وذلك بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة تخضع لمتابعة دقيقة، ضمن جهود باكستان لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدت الإجراءات الأمنية المشددة، التي استمرت على مدار أسبوع، إلى تعطيل الحياة اليومية، حيث واجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة، في ظل انتشار نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل مسارات المرور، خاصة في المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين شبه خالية خلال الساعات الأولى من صباح السبت، مع فرض قيود كبيرة على الحركة، بينما انتشر عناصر الجيش والشرطة عند التقاطعات الرئيسية، في وقت حلقت فيه المروحيات في سماء المدينة.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جرى تعزيز الإجراءات الأمنية في ضواحي إسلام آباد عبر نشر قوات إضافية على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار، حيث شوهد جنود متمركزون فوق أسطح المباني المطلة على هذه الطرق، لا سيما في محيط المطار الذي استقبل الوفد الإيراني في وقت متأخر من مساء الجمعة.