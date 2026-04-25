تشديدات أمنية وإغلاق شبه تام.. مشاهد من باكستان استعدادًا لمفاوضات أمريكا وإيران (صور)

كتب : وكالات

01:47 م 25/04/2026
    تشديدات أمنية وإغلاق شبه تام.. مشاهد من باكستان استعدادًا لمفاوضات أمريكا وإيران (1)
    تشديدات أمنية وإغلاق شبه تام.. مشاهد من باكستان استعدادًا لمفاوضات أمريكا وإيران (3)
    تشديدات أمنية وإغلاق شبه تام.. مشاهد من باكستان استعدادًا لمفاوضات أمريكا وإيران (4)
    تشديدات أمنية وإغلاق شبه تام.. مشاهد من باكستان استعدادًا لمفاوضات أمريكا وإيران (5)
    تشديدات أمنية وإغلاق شبه تام.. مشاهد من باكستان استعدادًا لمفاوضات أمريكا وإيران (6)

شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، صباح السبت، حالة من الإغلاق شبه الكامل، وذلك بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة تخضع لمتابعة دقيقة، ضمن جهود باكستان لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدت الإجراءات الأمنية المشددة، التي استمرت على مدار أسبوع، إلى تعطيل الحياة اليومية، حيث واجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة، في ظل انتشار نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل مسارات المرور، خاصة في المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين شبه خالية خلال الساعات الأولى من صباح السبت، مع فرض قيود كبيرة على الحركة، بينما انتشر عناصر الجيش والشرطة عند التقاطعات الرئيسية، في وقت حلقت فيه المروحيات في سماء المدينة.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جرى تعزيز الإجراءات الأمنية في ضواحي إسلام آباد عبر نشر قوات إضافية على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار، حيث شوهد جنود متمركزون فوق أسطح المباني المطلة على هذه الطرق، لا سيما في محيط المطار الذي استقبل الوفد الإيراني في وقت متأخر من مساء الجمعة.

باكستان الولايات المتحدة إسلام آباد حرب لبنان عباس عراقجي

غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
بموافقة المرشد.. مغادرة أول فوج إيراني لموسم الحج في ظل استمرار الحرب
بموافقة المرشد.. مغادرة أول فوج إيراني لموسم الحج في ظل استمرار الحرب
تحرك عاجل من الوفد بشأن رفض الحكومة لمقترحات النواب
تحرك عاجل من الوفد بشأن رفض الحكومة لمقترحات النواب
ناصف ساويرس يغلق مكتب عائلته في لندن بعد مغادرة بريطانيا.. ما الأسباب وإلى
ناصف ساويرس يغلق مكتب عائلته في لندن بعد مغادرة بريطانيا.. ما الأسباب وإلى
"أطمئنكم مهما تعاظمت التحديات" رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير
"أطمئنكم مهما تعاظمت التحديات" رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير

