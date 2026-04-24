اتهمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة بالاستيلاء على سفينة إيرانية تُدعى “توسكا” في 19 أبريل، واصفةً الخطوة بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وقالت البعثة الإيرانية في بيان لها اليوم الجمعة، إن السفينة كانت تنقل مستلزمات طبية مهمة، من بينها مواد خاصة بغسل الكلى ومعدات طبية ضرورية، مؤكدة أن احتجازها يعرض حياة المرضى للخطر.

وأضافت البعثة الإيرانية، أن ما وصفته بالاستيلاء الأمريكي غير القانوني يقوض حرية الملاحة في المياه الدولية، مشيرة إلى أن الواقعة تمثل تصعيدا جديدا في التوترات المرتبطة بالملف الإيراني.

القيادة المركزية الأمريكية: الحصار البحري على إيران متواصل

ومن جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، استمرار الحصار المفروض على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن القوات الأمريكية قامت بتحويل مسار 34 سفينة منذ بدء الحصار.