إيطاليا تؤيد فرض قيود على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

كتب : مصراوي

11:43 م 23/04/2026

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

روما (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده تؤيد فرض قيود على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقال تاياني، خلال جلسة استجواب في مجلس الشيوخ، اليوم الخميس: "الأمور في الضفة الغربية لا تسير على ما يرام، ويجب أن تتغير، وقد قلنا ذلك بوضوح".

وأكد أنه: "يجب إنهاء سياسة الاستيطان، وكذلك عنف المستوطنين المتطرفين"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأضاف: "أود إبلاغ هذا المجلس بأننا، بالتعاون مع بعض الشركاء الأوروبيين، ندرس بإيجابية إمكانية فرض قيود على واردات السلع المنتجة في الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يستهدف مصادر تمويل شبكات المستوطنين المتطرفين".

