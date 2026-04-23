إعلان

عبد العاطي يؤكد ضرورة التزام إسرائيل بوقف النار في لبنان

كتب : وكالات

09:31 م 23/04/2026

بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، مستجدات الأوضاع في لبنان الشقيق وتنسيق الجهود الرامية لخفض التصعيد.

وخلال اتصال هاتفي، الخميس، تناول الطرفان جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الراهن والبناء عليه، حيث شدد وزير الخارجية في هذا الإطار على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، والتوقف عن أية خروقات من شأنها تقويض جهود التهدئة، مؤكدا ضرورة مواصلة وتكثيف المساعي الإقليمية والدولية لتمديد وقف إطلاق النار وصولا إلى وقف دائم وشامل للعدوان، بما يتيح المجال لعودة النازحين وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأعاد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للبنان الشقيق، والرافض لأي مساس بسيادته أو سلامة أراضيه، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، مؤكدا استمرار التحركات المصرية لتوفير الدعم السياسي والإنساني للشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان وقف النار في لبنان إسرائيل مفاوضات لبنان وإسرائيل

أحدث الموضوعات

رياضة محلية

"لقاء ناري".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة أمام الزمالك
زووم

نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر: "تحت الملاحظة بعد إنتكاسة الفشل التنفسي"
نصائح طبية

بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
شئون عربية و دولية

خامنئي محذّرا الإيرانيين: إعلام العدو يستهدف العقول للنيل من أمننا القومي
الموضة

لقطة رومانسية تخطف الأنظار.. مي عمر ومحمد سامي بإطلالة أنيقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

