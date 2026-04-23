لتعزيز الروابط.. إسرائيل تعيّن مبعوثا خاصا للعالم المسيحي

كتب : محمود الطوخي

09:17 م 23/04/2026

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

عينت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مبعوثا جديدا لتعزيز وتطوير العلاقات الدبلوماسية مع العالم المسيحي، في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات التي شهدتها الفترة الأخيرة.

قرار تعيين مبعوث إلى العالم المسيحي

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن تكليف جورج ديك بمهام مبعوث خاص إلى العالم المسيحي، ضمن مساعي حكومته لتقوية الروابط مع مختلف المجتمعات المسيحية.

وشغل ديك في وقت سابق منصب السفير الإسرائيلي لدى أذربيجان، كما أنه ينتمي إلى المجتمع المسيحي العربي داخل إسرائيل.

وفي هذا السياق، صرح ساعر بأن إسرائيل تولي "أهمية كبيرة" لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع المسيحيين في جميع أنحاء العالم.

أسباب التوترات مع العالم المسيحي

وجاء قرار تعيين مبعوث جديد في أعقاب وقوع حادثتين تسببتا في توتر ملحوظ في العلاقات مع العالم المسيحي.

وتمثلت الحادثة الأولى في قيام الشرطة الإسرائيلية، خلال الشهر الماضي، بمنع قادة الكنيسة الكاثوليكية من إقامة احتفالات أحد الشعانين داخل كنيسة القيامة، متذرعة بحجة الحرب مع إيران.

أما الحادثة الثانية التي أثارت موجة من الغضب العالمي، فتمثلت في إقدام جندي إسرائيلي على تحطيم تمثال للسيد المسيح في الأراضي اللبنانية، وهو ما أسفر لاحقا عن صدور حكم بالسجن بحق جنديين لتورطهما في تلك الواقعة.

تعيين مبعوث إلى العالم المسيحي علاقات إسرائيل مع العالم المسيحي جورج ديك جيش الاحتلال

