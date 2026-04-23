نزيف الخسائر مستمر.. إسرائيل تعلن إصابة 45 عسكريًا جنوب لبنان خلال 48 ساعة

كتب : مصطفى الشاعر

04:59 م 23/04/2026

بكاء جنود إسرائيليين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 45 ضابطا وجنديا في صفوف قواته خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان خلال الـ48 ساعة الماضية، في ظل تصاعد وتيرة المواجهات الميدانية.

حصيلة ثقيلة منذ تجدد القتال

وفي إحصائية تعكس شدة المواجهات، كشف الجيش الإسرائيلي، في بيان صادر اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المصابين في صفوف ضباطه وجنوده بلغ 735 جريحا منذ تجدد القتال في الجبهة الشمالية.

وأوضح البيان، أن من بين هؤلاء المصابين 44 عسكريا في "حالة خطرة"، بينما وُصفت إصابات 100 آخرين بالمتوسطة، فيما تنوعت بقية الإصابات بين الطفيفة والسطحية.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني، في بيانات منفصلة، اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت تجمعات لجنود إسرائيليين وإسقاط طائرة استطلاع في جنوب لبنان، مؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

رد على استباحة الأجواء

شددت بيانات حزب الله اللبناني على أن هذه التحركات العسكرية تأتي ردا مباشرا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهداف المدنيين واستمرار استباحة الأجواء اللبنانية، وهو ما تعتبره القوى الميدانية "تقويضا للتفاهمات القائمة".

سياق الاتفاق الهش

يُذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الماضي، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة والغارات الجوية المكثفة التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، إثر تصاعد العمليات العسكرية بين الطرفين.

وتترقب الأوساط السياسية في واشنطن، اليوم الخميس، انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الدبلوماسية بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل، في محاولة لتحصين "هدنة الـ 10 أيام" الهشة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 أبريل الجاري.

حزب الله اللبناني حرب إيران قصف لبنان حرب إسرائيل ولبنان

