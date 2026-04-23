أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي مخصص لدعم لبنان، يشمل مساندة الجيش اللبناني والمساهمة في إعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة.

وجاءت تصريحات ماكرون عقب مباحثات أجراها مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث أشار إلى أن موعد انعقاد المؤتمر سيُحدد بناءً على ما تراه الحكومة اللبنانية مناسبًا.

وأوضح أن المؤتمر يهدف كذلك إلى توفير تمويل أوروبي إضافي لدعم لبنان في مواجهة التحديات الحالية، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية المعقدة.

كما أبدى كل من ماكرون وكريستودوليدس دعمهما لفكرة إبرام اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، بما يعزز التعاون بين الجانبين ويدعم جهود الاستقرار وإعادة البناء.