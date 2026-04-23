فرنسا تعرض استضافة مؤتمر دولي لدعم لبنان وإعادة الإعمار

كتب : مصراوي

04:38 م 23/04/2026

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي مخصص لدعم لبنان، يشمل مساندة الجيش اللبناني والمساهمة في إعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة.

وجاءت تصريحات ماكرون عقب مباحثات أجراها مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث أشار إلى أن موعد انعقاد المؤتمر سيُحدد بناءً على ما تراه الحكومة اللبنانية مناسبًا.

وأوضح أن المؤتمر يهدف كذلك إلى توفير تمويل أوروبي إضافي لدعم لبنان في مواجهة التحديات الحالية، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية المعقدة.

كما أبدى كل من ماكرون وكريستودوليدس دعمهما لفكرة إبرام اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، بما يعزز التعاون بين الجانبين ويدعم جهود الاستقرار وإعادة البناء.

لبنان فرنسا الاتحاد الأوروبي الجيش اللبناني إعادة الإعمار حزب الله

فيديو قد يعجبك



ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟
بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
شئون عربية و دولية

بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟
أخبار البنوك

توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟
الجيش الأمريكي ينشر فيديو للسيطرة على سفينة إيرانية في المحيط الهندي
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي ينشر فيديو للسيطرة على سفينة إيرانية في المحيط الهندي
الخطيب يستقبل الطفل "سليم" صاحب اللقطة الشهيرة بنصف نهائي أفريقيا
رياضة محلية

الخطيب يستقبل الطفل "سليم" صاحب اللقطة الشهيرة بنصف نهائي أفريقيا

