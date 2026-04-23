أدى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية إلى إرباك منظومة النفط في البلاد، إلا أن البنية التحتية للشحن ما تزال قائمة، فيما تستمر الصادرات في التوجه نحو الصين، بحسب بيانات شركة كبلر المتخصصة في التحليلات البحرية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه 31 سفينة للعودة إلى الموانئ أو تغيير مسارها ضمن إجراءات الحصار، موضحة أن غالبية هذه السفن كانت ناقلات نفط. كما احتجزت سفينة ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، ونفذت عملية صعود على متن سفينة خاضعة للعقوبات في المحيط الهندي.

ورغم هذه الإجراءات، لا تزال ناقلات النفط تتمركز في مناطق التحميل داخل إيران، مع استمرار تدفق النفط الخام إلى الصين، حيث قدّرت كبلر حجم الصادرات بنحو 985 ألف برميل يوميًا خلال النصف الأول من أبريل، مؤكدة أن هذه الإمدادات لم تتوقف منذ ذلك الوقت.

وفي السياق ذاته، سجل مخزون النفط في ميناء جاسك، الذي يقع خارج مضيق هرمز ويُستخدم لتصدير النفط، مستوى قياسيًا بلغ 5.8 مليون برميل، ما يتيح للناقلات التحرك نحو خليج عُمان دون الحاجة للمرور عبر المضيق.

وأكدت كبلر أن الحصار أدى إلى تعطيل منظومة النفط الإيرانية دون أن يتمكن من إيقافها بشكل كامل، مشيرة إلى أن تدفق الصادرات لا يزال مستمرًا رغم القيود المفروضة.