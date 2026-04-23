شركة تحليلات بحرية: الحصار الأمريكي عطل نفط إيران "لكن لم يدمره"

كتب : وكالات

11:07 ص 23/04/2026

نفط إيران

أدى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية إلى إرباك منظومة النفط في البلاد، إلا أن البنية التحتية للشحن ما تزال قائمة، فيما تستمر الصادرات في التوجه نحو الصين، بحسب بيانات شركة كبلر المتخصصة في التحليلات البحرية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه 31 سفينة للعودة إلى الموانئ أو تغيير مسارها ضمن إجراءات الحصار، موضحة أن غالبية هذه السفن كانت ناقلات نفط. كما احتجزت سفينة ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، ونفذت عملية صعود على متن سفينة خاضعة للعقوبات في المحيط الهندي.

ورغم هذه الإجراءات، لا تزال ناقلات النفط تتمركز في مناطق التحميل داخل إيران، مع استمرار تدفق النفط الخام إلى الصين، حيث قدّرت كبلر حجم الصادرات بنحو 985 ألف برميل يوميًا خلال النصف الأول من أبريل، مؤكدة أن هذه الإمدادات لم تتوقف منذ ذلك الوقت.

وفي السياق ذاته، سجل مخزون النفط في ميناء جاسك، الذي يقع خارج مضيق هرمز ويُستخدم لتصدير النفط، مستوى قياسيًا بلغ 5.8 مليون برميل، ما يتيح للناقلات التحرك نحو خليج عُمان دون الحاجة للمرور عبر المضيق.

وأكدت كبلر أن الحصار أدى إلى تعطيل منظومة النفط الإيرانية دون أن يتمكن من إيقافها بشكل كامل، مشيرة إلى أن تدفق الصادرات لا يزال مستمرًا رغم القيود المفروضة.

إيران الولايات المتحدة النفط مضيق هرمز الصين حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وسط تصعيد ميداني.. واشنطن تحتضن "جولة ثانية" لتثبيت الهدنة بين لبنان وإسرائيل
شئون عربية و دولية

وسط تصعيد ميداني.. واشنطن تحتضن "جولة ثانية" لتثبيت الهدنة بين لبنان وإسرائيل
الأعلى للإعلام يغرم "مودرن إم تي آي" ويمنع ظهور هاني حتحوت 3 أسابيع
أخبار مصر

الأعلى للإعلام يغرم "مودرن إم تي آي" ويمنع ظهور هاني حتحوت 3 أسابيع
تخفيف عقوبة السائحِ الكويتي في حادث كوبري أكتوبر للحبسِ سنة بدلا من 3 سنوات
حوادث وقضايا

تخفيف عقوبة السائحِ الكويتي في حادث كوبري أكتوبر للحبسِ سنة بدلا من 3 سنوات
الصحة: خطة لميكنة المستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات لإدارة المنشآت
أخبار مصر

الصحة: خطة لميكنة المستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات لإدارة المنشآت
تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان

