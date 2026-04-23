بسبب "مخاطر أمنية".. السفارة الأمريكية في بيروت تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

02:03 ص 23/04/2026

السفارة الأمريكية في بيروت

أصدرت السفارة الأمريكية في بيروت، تحذيرا أمنيا عاجلا دعت فيه مواطنيها إلى مغادرة لبنان "طالما ظلت خيارات الطيران التجاري متاحة"، وذلك في ظل تصاعد المخاطر الأمنية بالمنطقة.

خطط طوارئ ومخاطر ميدانية

نصحت السفارة، اليوم الأربعاء، المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء بضرورة "إعداد خطط طوارئ للتعامل مع المواقف العاجلة"، مشددة على أن البيئة الأمنية لا تزال "معقدة وقابلة للتغير السريع".

كما حثت الجميع على تجنب المناطق التي شهدت نشاطا عسكريا، محذّرة من احتمال وجود "ذخائر غير منفجرة" في تلك المواقع، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تهديدات بالإرهاب والاختطاف

استند التحذير الأمني إلى وجود "مخاطر مستمرة للإرهاب والاختطاف في جميع أنحاء لبنان"، منبهة إلى أن الأماكن التي يرتادها المواطنون الأمريكيون والسياح "قد تُصبح أهدافا لهذه الهجمات".

هدنة الـ"10 أيام"

يأتي هذا التحذير بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، مما يُشير إلى مخاوف واشنطن من "هشاشة الوضع الأمني" رغم التهدئة المعلنة.

