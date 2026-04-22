إعلان

أفغانستان: باكستان تطلق صواريخ على مدينة أسد آباد

كتب : د ب أ

10:15 ص 22/04/2026

صورة متداولة لقصف باكستاني على كابول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كابول - (د ب أ)

ذكرت مصادر محلية أفغانية أن قوات باكستانية أطلقت صواريخ على مدينة أسد آباد، عاصمة ولاية كونار، وسط تصاعد الهجمات المستمرة عبر الحدود ومخاوف من عمليات نزوح.

وأضافت المصادر في مدينة أسد آباد أن القوات الباكستانية أطلقت الصواريخ على أجزاء من المدينة حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ولم يتم تأكيد أي تفاصيل حول سقوط ضحايا أو حدوث أضرار ولم تصدر السلطات أي بيان في هذا الصدد، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

يأتي الحادث وسط نمط من الهجمات عبر الحدود، حيث وردت تقارير سابقة عن إطلاق صواريخ استهدفت قرى في ولاية كونار، بما في ذلك مناطق كوتشي وشهباز وكوريمار.

وسجل السكان في المناطق الحدودية مرارا عمليات قصف وهجمات بالصواريخ عبر الحدود، مما أجبر الكثير من الأسر على الفرار من منازلهم بحثا عن مناطق أكثر أمنا.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

