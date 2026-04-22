قال الحرس الثوري الإيراني، في ذكرى تأسيسه، إن العالم على أعتاب نظام إقليمي جديد في غرب آسيا مع انهيار الهيمنة الأمريكية وإسرائيل، مؤكدا أنه في قمة الجاهزية والإرادة لمواصلة القتال.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قال حرس الثورة الإسلامية: "إنه في حالة الصمت في المعركة العسكرية هناك ضرورة مراقبة ورصد سلوك العدو المتغطرس والمخادع في عملية المفاوضات وفترة ما يسمى بوقف إطلاق النار".

ولفت إلى أنه بمبادرة من القوات المسلحة القوية في البلاد، وخاصة حرس الثورة الإسلامية، تعرضت معظم البنى التحتية العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي في المنطقة لضربات قوية وانهيار حرس الثورة في قمة الجاهزية والإرادة لمواصلة القتال مع الأعداء، مستعد لمواجهة حاسمة ومؤكدة وفورية لأي تهديد وتكرار عدوان الأعداء.

وشدد على أنه في الجولة الجديدة من المعركة العسكرية المحتملة، سوف يوجه ضربات ساحقة تفوق تصور العدو لما تبقى من ممتلكاتهم في المنطقة.

وأكد الحرس الثوري في بيانه استعداد القوات المتعددة لحرس الثورة والتعبئة الشعبية لخلق إنجازات ومفاجآت أكبر من دائرة فهم وحساب العدو المحارب والغادر باستخدام بطاقات جديدة في ساحة المعركة ومع التبصر في الاستفادة من التجارب الثمينة الناتجة عن خداع العدو الخبيث في فضاء المفاوضات ووقف إطلاق النار والصمت العسكري.

وتابع أن إيران المنتصرة والعدو المهزوم والذليل في الحرب المفروضة الأخيرة، هي اليوم ما يؤمن به الرأي العام العالمي وتجمعه عليه رواية مشتركة للعديد من وسائل الإعلام في العالم.

وختم بالتأكيد أننا اليوم نحن على أعتاب دخول نظام إقليمي جديد في غرب آسيا، مع انهيار الهيمنة الوهمية للقوة العسكرية الأمريكية والكيان الصهيوني، دون وجود القوى الأجنبية والاستكبارية وخاصة أمريكا، وفقا لروسيا اليوم.