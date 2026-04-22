نشرت القيادة المركزية الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، تدوينة مقتضبة على منصة "إكس"، أعلنت من خلالها أن قواتها ما تزال على أهبة الاستعداد.

وأرفقت القيادة المركزية الأمريكية التدوينة بمقطع فيديو وثق استعدادات القوات الأمريكية بأصنافها.

وتضمن الفيديو تصريحات تعود لتاريخ الـ16 من أبريل 2026 جاءت على لسان قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر، أكد فيها أن الولايات المتحدة تستغل الحرب لإعادة تسليح قواتها وإعادة تموضعها.

ويقول الأدميرال براد كوبر في المقطع المدمج بالفيديو: "نحن نعيد تسليح قواتنا، ونعيد تجهيزها، ونعدل تكتيكاتنا وتقنياتنا وإجراءاتنا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط ستبقى في حالة تأهب قصوى، خلال انتظار مقترح إيران للتسوية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أمرت قواتنا العسكرية بمواصلة الحصار، وأن تبقى في حالة استعداد بكافة النواحي الأخرى".

وفي المنشور نفسه، أعلن ترامب عن تمديد الهدنة مع إيران وتأجيل استئناف الضربات ضد الجمهورية الإسلامية، وذلك استجابة لطلب القيادة الباكستانية منح طهران فرصة لصياغة مقترحات موحدة بشأن تسوية النزاع.

في المقابل، أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات على أهبة الاستعداد وفي حالة أي عدوان ضد إيران، سنشن هجوما فوريا وقويا على أهداف محددة مسبقا.

وأضاف: "نحن في حالة جهوزية كاملة ويدنا على الزناد سنلقن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني درسا أشد من السابق"، وفقا لروسيا اليوم.