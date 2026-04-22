أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإيرانيون استغلوا كل رئيس أمريكي باستثنائي.

وقال ترامب فجر اليوم الأربعاء، إن مختبرات إيران النووية ومخازنها دُمرت تدميرا كاملا.



وأشار إلى أن أسطول إيران البحري بأكمله غارق في البحر، بالإضافة إلى أن قواتها الجوية منهارة ودفاعاتها الجوية وراداراتها مدمرة.

وأكد أن مضيق هرمز محاصر بالكامل، مؤكدا أن القوات الأمريكية تُسيطر عليه ولا يُسمح لأي سفينة بالوصول إلى الموانئ الإيرانية.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.