إبراهيم ذو الفقاري: القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد ويدنا على الزناد

كتب : مصراوي

01:02 ص 22/04/2026

إبراهيم ذو الفقاري

وكالات

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات على أهبة الاستعداد وفي حالة أي عدوان ضد إيران، سنشن هجوما فوريا وقويا على أهداف محددة مسبقا.

أضاف: "نحن في حالة جهوزية كاملة ويدنا على الزناد، وإذا وقع أي اعتداء أو أي إجراء ضد إيران الإسلامية، فسنهاجم فورا وبقوة الأهداف المحددة مسبقا، وستلقن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني درسا أشد من السابق".

ووهدد الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، باستهداف مكامن إنتاج النفط في الشرق الأوسط إذا تعرضت الجمهورية الإسلامية لهجمات من أراضي دول الخليج المجاورة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط ستبقى في حالة تأهب قصوى، خلال انتظار مقترح إيران.

وفي ظل استمرار الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران بوساطة باكستان، أكد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح إيراني واستكمال المباحثات الجارية بين الطرفين، وفقا لروسيا اليوم.

إبراهيم ذو الفقاري القوات الإيرانية القوات المسلحة الإيرانية إيران حصار السفن الإيرانية خاتم الأنبياء المركزي الإيراني

جمال شعبان يكشف 6 علامات صامتة تسبق السكتة القلبية
أخبار مصر

جمال شعبان يكشف 6 علامات صامتة تسبق السكتة القلبية
ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟
خبير سيارات: الأسعار لن تنخفض سريعاً.. والاضطرابات تخنق السوق
بإطلالة جريئة وغريبة.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)
لاعب ذو أصول مصرية يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب

