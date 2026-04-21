أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، عبر منشور على قناتها في تطبيق تيليجرام، أنه لم يغادر أي وفد إيراني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد حتى الآن، سواء كان وفدًا رئيسيًا أو تمهيديًا أو لمتابعة المفاوضات.

وأوضح المنشور أن ما يتم تداوله بشأن مغادرة الوفد أو وصوله وتحديد موعد ذلك يندرج ضمن الشائعات، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تم تداولها عبر وسائل إعلام دولية ومصادر إقليمية دون صحة.

كما شدد على تمسك المسؤولين الإيرانيين بموقفهم المعلن، ومن بينهم رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، الذي أكد في وقت سابق أن بلاده لا تقبل الدخول في مفاوضات تحت التهديد.