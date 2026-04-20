أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده تُولي أهمية قصوى للإدارة الرشيدة لظروف الحرب الراهنة، مشددا على أن التوجه الحالي يرتكز على إنهاء الصراع بما يضمن "الشرف والحكمة" ويحقق المصالح الوطنية العليا.

زيارة ميدانية ورسائل صمود

خلال زيارة مفاجئة قام بها لأحد مراكز الإطفاء في العاصمة طهران، اليوم الإثنين، أوضح بزشكيان أن الحكومة تعمل على التعامل مع التحديات القائمة بـ "حكمة وروية"، مع الحرص على صون كرامة الوطن.

وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن الأولوية تكمن في إعادة إعمار ما تضرر ومعالجة الأزمات وفق تخطيط دقيق وتركيز عالٍ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

الشعب كركيزة لتجاوز الأزمة

شدد بزشكيان، على أن تجاوز الظروف الصعبة الراهنة "لن يكون ممكنا" دون مشاركة ودعم شعبي واسع، معربا عن تقديره العميق لوجود المواطنين في الساحات، معتبرا أن هذا الحضور يُمثّل دعما قيما للدولة في مواجهة الأزمات، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى ضرورة "التخطيط بواقعية" لإدارة تداعيات الحرب وإعادة بناء البلاد.

التزام حكومي تجاه القوات والشعب

وفي ختام تصريحاته، جدد الرئيس مسعود بزشكيان، التزام حكومته ببذل أقصى الجهود لخدمة الشعب الإيراني وتقديم الدعم الكامل للقوات العملياتية في الميدان، مؤكدا أن المرحلة تتطلب تكاتفا بين القيادة والقاعدة الشعبية لضمان استقرار البلاد.

من ناحية أخرى، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة تصريحات نارية نقلتها وكالة "بلومبرج"، رسم فيها ملامح المرحلة القادمة من الصراع مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتراجع عن شروطها مقابل فتح الممرات المائية أو وقف العمليات العسكرية.