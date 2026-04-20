حمّل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، "العدوان" الأمريكي مسؤولية حالة "عدم الاستقرار" الراهنة في مضيق هرمز، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

هرمز.. التنسيق مع طهران شرط المرور

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن عراقجي أبلغ لافروف بأن طهران "تعتبر انعدام الأمن في مضيق هرمز نتيجة مباشرة للعدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وشدد الوزير الإيراني على أن عبور سفن الدول الأخرى عبر المضيق يجب أن يتم بـ "التنسيق مع السلطات الإيرانية المختصة"، في إشارة واضحة إلى إحكام طهران سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي.

موقف موسكو ودعوات التهدئة

من جانبه، وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أكد لافروف خلال الاتصال على "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع تكرار المواجهات المسلحة في الشرق الأوسط".

وتعكس التصريحات الروسية رغبة موسكو في احتواء الصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة قد تهدد المصالح الاستراتيجية لكافة الأطراف.