وجّه محمد مخبر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمستشار المقرب من المرشد الأعلى الإيراني، تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن أي سوء تقدير من جانب واشنطن سيؤدي إلى عقاب نهائي.

الدبلوماسية في "الميدان" والتحذير من الاستنزاف

وفي تدوينة نشرها اليوم الإثنين على حسابه عبر منصة "إكس"، شدد مخبر (الذي شغل سابقا منصب القائم بأعمال الرئيس) على أن طهران لن تسمح بأن تتحول المفاوضات إلى "غطاء لاستراتيجية حرب استنزاف أو وسيلة لإطالة أمد الصراع".

وأضاف مخبر بلهجة حازمة: "الدبلوماسية لا تكون إلا في الميدان، والقوة هي المطلب الوحيد والمستحب للأمة".

تهديد يتجاوز الحدود الإقليمية

ذهب مخبر، إلى أبعد من ذلك بتحذيره من أن الرد الإيراني "قد يمتد إلى ما وراء المنطقة"، مشيرا إلى أن التحركات القادمة قد "تُغيّر معادلات العالم المستقبلية"، في إشارة واضحة إلى قدرة طهران على استهداف المصالح الأمريكية وحلفائها على نطاق واسع في حال استئناف القتال.

دیپلماسی تنها در امتداد «میدان» و اقتدار، مطلوب ملت است.

هشیاریم که مذاکره پوششی برای «استراتژی فرسایش» و استمرار جنگ نشود.

در این موازنه، هر اشتباه محاسباتی حریف، ماشه «تأدیب نهایی» را خواهد کشید؛ پاسخی که ممکن است فراتر از منطقه، معادلات آینده جهان را دگرگون کند. — محمد مخبر (@MokhberOfficial) April 20, 2026

ترقب في إسلام آباد وتصعيد من البيت الأبيض

تأتي هذه التهديدات في وقت يتوقع فيه وصول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومسؤولين كبار إلى إسلام آباد بباكستان غدا الثلاثاء، تمهيدا لجولة ثانية محتملة من المحادثات، وهي الجولة التي لم تؤكد إيران مشاركتها فيها بعد.

وفي المقابل، زاد الرئيس دونالد ترامب من حدة الضغوط بإعلانه أن وقف إطلاق النار سينتهي مساء الأربعاء، "مستبعدا جدا" تمديد الهدنة ما لم يحدث اختراق سياسي.