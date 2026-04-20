إعلان

مصر تدين المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار دولة الإمارات

كتب : وكالات

07:28 م 20/04/2026

مصر والامارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت جمهورية مصر العربية المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وثمنت إحباط الأجهزة الأمنية الإماراتية هذا المخطط الأثم ونجاحها في تفكيك التنظيم الإرهابي.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها يجانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها، مجددة موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، ومؤكدة أن أمن واستقرار دولة الإمارات الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية.

كما جددت مصر ادانتها الكاملة لأي محاولات للنيل من أمن واستقرار دولة الإمارات الشقيقة ودول الخليج العربي الشقيقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر الإمارات المخطط الإرهابي الشرق الأوسط دول الخليج

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

رياضة محلية

علاقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

