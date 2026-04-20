أدانت جمهورية مصر العربية المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وثمنت إحباط الأجهزة الأمنية الإماراتية هذا المخطط الأثم ونجاحها في تفكيك التنظيم الإرهابي.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها يجانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها، مجددة موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، ومؤكدة أن أمن واستقرار دولة الإمارات الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية.

كما جددت مصر ادانتها الكاملة لأي محاولات للنيل من أمن واستقرار دولة الإمارات الشقيقة ودول الخليج العربي الشقيقة.