​الفيوم- حسين فتحي:

​

شهدت مراكز ومدن محافظة الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، إذ هطلت الأمطار غزيرة تسببت في إغراق كافة الشوارع بمدن وقرى المحافظة، تزامنت مع ظهور كثيف للبرق وسماع دوي الرعد الذي هز سماء المحافظة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

​

في تحرك سريع لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس "حكومية، وخاصة، وأزهرية" على مستوى المحافظة.

أوضح المحافظ، أن القرار جاء حرصا على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين، ونظرا لصعوبة التنقل في ظل استمرار هطول الأمطار وتراكم المياه في بعض الشوارع والميادين.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية.

وانتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعناصر التدخل السريع التابعة للوحدات المحلية في الشوارع الرئيسية لكسح تجمعات المياه وضمان سيولة الحركة المرورية.

​تحذيرات للمواطنين

​

من جانبها، ناشدت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة المواطنين بضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، ولوحات الإعلانات، والأشجار العالية أثناء العواصف الرعدية، مع تقليل الحركة بالسيارات إلا في حالات الضرورة القصوى للسماح لسيارات شفط المياه بممارسة عملها بكفاءة.

​وتواصل المحافظة متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المتصلة بمركز معلومات مجلس الوزراء وهيئة الأرصاد الجوية، لاتخاذ أي إجراءات إضافية قد تقتضيها حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

فى السياق نفسه، انطلقت فرق من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بصحبة سيارات كسح المياه إلى شوارع المدينة لشفط ودفعها في خطوط الصرف الصحي.