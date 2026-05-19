إعلان

إيران تعرض على البرلمان بنود التفاوض مع أمريكا وإنهاء الحرب إقليمياً

كتب : وكالات

10:24 ص 19/05/2026 تعديل في 11:12 ص

حرب إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي قدم تقريرًا أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، تناول فيه تطورات المفاوضات الجارية والمقترحات التي رفعتها طهران إلى الجانب الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.

التخصيب والحقوق النووية أولوية إيرانية

وبحسب ما أوضحه المسؤول الإيراني خلال الاجتماع، شددت طهران في مقترحاتها الأخيرة على تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم والاستفادة من الحقوق النووية السلمية، معتبرة أن هذا الملف يمثل أحد الثوابت الرئيسية في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.

وأوضح غريب آبادي أن المقترحات الإيرانية تضمنت أيضًا الدعوة إلى إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، في إطار رؤية إيرانية أوسع لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة خلال المرحلة الحالية.

مطالب برفع الحصار والإفراج عن الأموال

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران طالبت كذلك بإنهاء الحصار البحري الأمريكي، والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، باعتبارها جزءًا من الخطوات الضرورية لبناء الثقة وتهيئة الظروف لاستمرار المسار التفاوضي بين الجانبين، كما تضمنت المطالب تعويض الأضرار الناتجة عن الحرب بهدف دعم جهود إعادة الإعمار، إلى جانب إنهاء العقوبات الأحادية المفروضة على إيران، والعمل على إلغاء قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالملف الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران الولايات المتحدة لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"على شاطئ البحر".. 13 صورة لزوجة إمام عاشور في المصيف
مصراوي ستوري

"على شاطئ البحر".. 13 صورة لزوجة إمام عاشور في المصيف
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
أخبار مصر

رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟
حوادث وقضايا

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟
8 ساعات بدون خدمة.. تعرف على المناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم في الجيزة
أخبار مصر

8 ساعات بدون خدمة.. تعرف على المناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم في الجيزة
إيران تعرض على البرلمان بنود التفاوض مع أمريكا وإنهاء الحرب إقليمياً
شئون عربية و دولية

إيران تعرض على البرلمان بنود التفاوض مع أمريكا وإنهاء الحرب إقليمياً

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو