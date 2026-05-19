مجلس السلام: وقف إطلاق النار في غزة صمد 7 أشهر رغم الانتهاكات

كتب : وكالات

10:31 ص 19/05/2026

غزة

أظهر تقرير قدمه مجلس السلام إلى مجلس الأمن الدولي استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة سبعة أشهر، رغم ما وصفه بوجود انتهاكات وتحديات متواصلة رافقت هذه الفترة.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار تمكن من الصمود طوال الأشهر السبعة الماضية على الرغم من استمرار الانتهاكات والتحديات التي واجهته خلال تلك المدة.

كما أوضح التقرير أن حجم المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى قطاع غزة سجل ارتفاعًا تجاوز نسبة 70% منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وتناول التقرير حجم الأضرار داخل القطاع، موضحًا أن نحو 85% من المباني والبنى التحتية في غزة تعرضت للتدمير أو لأضرار متفاوتة.

وأضاف التقرير أن حجم الركام في غزة يقدر بنحو 70 مليون طن، وهي كميات تحتاج إلى أعمال إزالة ورفع.

المصدر: مجلس السلام في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي.

