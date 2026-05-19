أظهر تقرير قدمه مجلس السلام إلى مجلس الأمن الدولي استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة سبعة أشهر، رغم ما وصفه بوجود انتهاكات وتحديات متواصلة رافقت هذه الفترة.

كما أوضح التقرير أن حجم المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى قطاع غزة سجل ارتفاعًا تجاوز نسبة 70% منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وتناول التقرير حجم الأضرار داخل القطاع، موضحًا أن نحو 85% من المباني والبنى التحتية في غزة تعرضت للتدمير أو لأضرار متفاوتة.

وأضاف التقرير أن حجم الركام في غزة يقدر بنحو 70 مليون طن، وهي كميات تحتاج إلى أعمال إزالة ورفع.

المصدر: مجلس السلام في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي.