سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

10:04 ص 19/05/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة قرشين، بينما انخفض في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19-5-2026، استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك مصر:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

53.29 جنيه للشراء، و53.39 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك البركة:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.29 جنيه للشراء، و53.39 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

