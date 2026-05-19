سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء
كتب : ميريت نادي
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة قرشين، بينما انخفض في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19-5-2026، استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.
بنك مصر:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
53.29 جنيه للشراء، و53.39 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.
بنك البركة:
53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.29 جنيه للشراء، و53.39 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.