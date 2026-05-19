أدّى هجوم جوي روسي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء مدينة إزمايل الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، فيما قالت السلطات الروسية إنها أسقطت 4 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا نحو موسكو.

وتتميّز مدينة إزمايل، التي تضم أكبر ميناء أوكراني على نهر الدانوب، بموقع استراتيجي، وتتعرض للقصف بشكل متكرر.

وقال مسؤولون محليون: "تعرّضت مرافق البنية التحتية للميناء في مدينة إزمايل لأضرار"، مضيفين أنه تم تدمير معظم أسلحة الهجوم الجوي دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وأرفق المنشور بلقطات تُظهر رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد حريق في مبنى تحطمت نوافذه.

وفي مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، قال رئيس البلدية إيجور تيريخوف، إنه تم إنقاذ شخصين، وربما لا يزال ثالث محاصرًا تحت الأنقاض، بعد هجوم روسي بطائرات مسيّرة على المدينة.

في موسكو، قال رئيس البلدية سيرجي سوبيانين، إنه تم إسقاط 4 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، مع نشر فرق الطوارئ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، ذكر مقر العمليات المحلي، أن امرأة لقيت مصرعها، وأصيب شخصان جراء هجوم أوكراني مساء أمس الاثنين.

أفادت السلطات المحلية في منطقتي روستوف جنوب روسيا وياروسلافل شمال شرق موسكو بتعرضهما أيضًا لهجمات بطائرات مسيّرة، وفقا للغد.