

وكالات

قال مسؤولون في البيت الأبيض لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنهم راضون عن الطريقة التي تعامل بها الرئيس دونالد ترامب مع خطابه للأمة الليلة.

وأضاف هؤلاء المسؤولون في حديثهم للشبكة الأمريكية، أن ترامب حقق ما كانوا يهدفون إليه من خلال الخطاب، وهو تقديم تبرير الإدارة للحرب والترويج لإنجازات العمليات العسكرية حتى الآن، مع طمأنة الأمريكيين بأن الحرب تقترب من نهايتها.

وأشاروا إلى أنه التزم إلى حد كبير بالنص المخطط له، وحافظ على خطاب مدته 20 دقيقة كما هو مقرر، رغم أنه لم يتضمن أي تحديثات جديدة لأولئك الذين يتابعون تصريحات ترامب عن إيران خلال الأيام الـ 32 الماضية.

ومع ذلك، كان المسؤولون وفقا لشبكة سي إن إن، يأملون أن يقنع أسلوب الرئيس في إلقاء الخطاب — بصيغة خطاب وطني رسمي — العديد من الأمريكيين بالثقة به في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن صبر الجمهور بدأ ينفد.

كسب دعم الناخبين

مساء الأربعاء حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكسب دعم الناخبين الأمريكيين لصراع بدأه منذ أكثر من شهر. وفي خطاب دام نحو 20 دقيقة، عرض ترامب الهجوم الأمريكي كرد على ما يقارب نصف قرن من العنف الذي مارسته إيران ووكلاؤها، مؤكداً أنه لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي وفقا لحديثه.

وأشار ترامب، إلى التقدم العسكري الذي أحرزته الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، واصفًا أسابيع القصف بـ "انتصارات لم يرَها كثير من الناس من قبل"، وناشد الصبر، واصفًا الحرب بأنها "استثمار" في مستقبل الأمريكيين.

متى تنتهي الحرب؟

ومع ذلك، لم يقدم أي إجابة جديدة على السؤال الأساسي الذي يشغل بال العديد من الناخبين: متى ستنتهي الحرب بالضبط؟

وقال ترامب: "يسرني أن أقول إن هذه الأهداف الاستراتيجية الأساسية تقترب من الاكتمال"، دون تقديم أي تفاصيل جديدة عن استراتيجية الخروج سوى تكرار تعهده بقصف إيران "إلى العصر الحجري" خلال الأسبوعين إلى الثلاثة المقبلة.

كما أن الرئيس لم يوضح خطة نهاية محددة للحرب، بما في ذلك ما إذا كان يخطط لإرسال قوات برية للاستيلاء على اليورانيوم المخصب الإيراني أو لإضعاف قدرته على السيطرة على مضيق هرمز الحيوي.