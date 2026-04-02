إعلان

ترامب: الحرب تُمثل استثمارًا حقيقيا لأطفال أمريكا

كتب : مصراوي

04:55 ص 02/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قوة عسكرية لا يمكن إيقافها. وأضاف أن الحرب تمثل "استثمارًا حقيقيًا" لأطفال أمريكا وللأجيال القادمة.

وأشار ترامب خلال خطابه للأمة الخميس، إلى طول الحروب في القرن العشرين والحادي والعشرين، موضحًا أنها استمرت لسنوات، في حين أن هذا الصراع استمر فقط لمدة 32 يومًا.

وأكد ترامب، أن الأمريكيين لم يعودوا مهددين بالعدوان الإيراني أو بـ"شبح الابتزاز النووي"، وأن الولايات المتحدة ستكون "أكثر أمانًا وقوة وازدهارًا" مما كانت عليه في أي وقت مضى.

كما تعهد ترامب، بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا: "إنه منذ بداية مسيرته السياسية قد "تعهد" بـ"عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، وذكر عدة هجمات قادها "النظام المتطرف" الإيراني والتي، بحسبه، تبرر الحرب.

وأضاف: "لو حصل هؤلاء على أسلحة نووية، سيكون ذلك تهديدًا لا يُطاق. أكثر الأنظمة عنفًا وشراسة على الأرض سيكون حرًا في تنفيذ حملاته من وراء ستار نووي".

وتابع ترامب: "لن أسمح بحدوث ذلك أبدًا، ولا ينبغي لأي من رؤسائنا السابقين السماح بذلك أيضًا. هذا الوضع مستمر منذ 47 عامًا وكان يجب التعامل معه منذ وقت طويل قبل أن أتولى المنصب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران خطاب ترامب كلمة ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق