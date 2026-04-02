ترامب: الحرب تُمثل استثمارًا حقيقيا لأطفال أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قوة عسكرية لا يمكن إيقافها. وأضاف أن الحرب تمثل "استثمارًا حقيقيًا" لأطفال أمريكا وللأجيال القادمة.

وأشار ترامب خلال خطابه للأمة الخميس، إلى طول الحروب في القرن العشرين والحادي والعشرين، موضحًا أنها استمرت لسنوات، في حين أن هذا الصراع استمر فقط لمدة 32 يومًا.

وأكد ترامب، أن الأمريكيين لم يعودوا مهددين بالعدوان الإيراني أو بـ"شبح الابتزاز النووي"، وأن الولايات المتحدة ستكون "أكثر أمانًا وقوة وازدهارًا" مما كانت عليه في أي وقت مضى.

كما تعهد ترامب، بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا: "إنه منذ بداية مسيرته السياسية قد "تعهد" بـ"عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، وذكر عدة هجمات قادها "النظام المتطرف" الإيراني والتي، بحسبه، تبرر الحرب.

وأضاف: "لو حصل هؤلاء على أسلحة نووية، سيكون ذلك تهديدًا لا يُطاق. أكثر الأنظمة عنفًا وشراسة على الأرض سيكون حرًا في تنفيذ حملاته من وراء ستار نووي".

وتابع ترامب: "لن أسمح بحدوث ذلك أبدًا، ولا ينبغي لأي من رؤسائنا السابقين السماح بذلك أيضًا. هذا الوضع مستمر منذ 47 عامًا وكان يجب التعامل معه منذ وقت طويل قبل أن أتولى المنصب".