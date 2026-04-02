ترامب: بدون قراراتي لما كان هناك شرق أوسط ولا إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اتخذ إجراءات لم يقم بها أي من أسلافه تجاه إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال خطابه للأمة اليوم الخميس: "ببساطة، فعلت ما لم يجرؤ أي رئيس آخر على فعله. لقد ارتكبوا أخطاء، وأنا أصححها".

وأشار ترامب، إلى أنه إذا لم يتخذ قرارا بإنهاء الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما، لما كان هناك شرق أوسط ولا إسرائيل.

قال ترامب إن المحادثات مستمرة مع مجموعة جديدة من القادة الإيرانيين "الأكثر عقلانية". ونفى المسؤولون الإيرانيون حدوث أي محادثات جدية مع الولايات المتحدة.

وتطرق ترامب خلال خطابه للمفاوضات الجارية مع إيران حاليا قائلا:" في الوقت الحالي، المناقشات مستمرة. لم يكن تغيير النظام هدفنا، ولم نقل أبدًا "تغيير النظام"، لكن تغيير النظام قد حصل بسبب وفاة جميع قادتهم الأصليين. كلهم ماتوا". وتابع: "المجموعة الجديدة أقل تطرفًا وأكثر عقلانية بكثير".