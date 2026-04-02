إعلان

خلال خطابه للأمة.. ترامب يعيد تكرار تصريحاته السابقة عن إيران

كتب : مصراوي

04:50 ص 02/04/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعاد الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، خلال خطابه في وقت الذروة طرح العديد من النقاط التي سبق أن أثارها.

وقال الرئيس إن الحرب كانت ردًا على 47 عامًا من العنف الذي مارسته إيران ووكلائها، مستذكرًا تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية قبل ما يقارب أربعة عقود والهجوم على السفينة الحربية يو إس إس كول في عام 2000.

وكان ترامب قد كتب سابقًا على وسائل التواصل الاجتماعي في 13 مارس، أن نظام إيران "يقتل الأبرياء في جميع أنحاء العالم منذ 47 عامًا حتى الآن".

وأضاف آنذاك: "والآن أنا، الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، أقتلهم. يا لها من شرف عظيم أن أفعل ذلك!"

وفي يوم الأربعاء، كرر أيضًا أن الولايات المتحدة ستغادر إيران خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو ما سيمدد الصراع بما يتجاوز الإطار الزمني المقدر من أربعة إلى ستة أسابيع الذي حددته الإدارة في بداية الحرب.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستقضي الأسابيع المقبلة في قصف إيران "إلى العصر الحجري"، مجددًا التهديدات التي سبق أن أطلقها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب خطاب ترامب أمريكا وإيران كلمة ترامب كلمة ترامب اليوم البيت الأبيض حرب أمريكا وإيران

أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

