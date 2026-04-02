إعلان

ترامب: اليوم أمريكا تنتصر على إيران أكثر من أي وقت مضى

كتب : محمد أبو بكر

03:37 ص 02/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة بشأن العمليات العسكرية ضد إيران.

وقال ترامب: "الجيش الأمريكي استهدف إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم والبحرية الإيرانية اختفت".

وأضاف: "اليوم الولايات المتحدة تنتصر أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح: "قواتنا المسلحة حققت خلال الأسابيع الأربعة الماضية انتصارات خاطفة وحاسمة في ساحة المعركة والنظام المتعصب في إيران يهتف بالموت لأمريكا وإسرائيل منذ 47 عاما".

وأكد ترامب: "القوات البحرية الإيرانية انتهت تماما وسلاح الجو التابع للنظام بات في حالة دمار شامل"، مضيفًا: "النظام في إيران قتل 45 ألفا من مواطنيه".

وتابع: "معظم قادة النظام الإيراني لقوا حتفهم في العمليات العسكرية الأخيرة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إيران حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

