أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة بشأن العمليات العسكرية ضد إيران.

وقال ترامب: "الجيش الأمريكي استهدف إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم والبحرية الإيرانية اختفت".

وأضاف: "اليوم الولايات المتحدة تنتصر أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح: "قواتنا المسلحة حققت خلال الأسابيع الأربعة الماضية انتصارات خاطفة وحاسمة في ساحة المعركة والنظام المتعصب في إيران يهتف بالموت لأمريكا وإسرائيل منذ 47 عاما".

وأكد ترامب: "القوات البحرية الإيرانية انتهت تماما وسلاح الجو التابع للنظام بات في حالة دمار شامل"، مضيفًا: "النظام في إيران قتل 45 ألفا من مواطنيه".

وتابع: "معظم قادة النظام الإيراني لقوا حتفهم في العمليات العسكرية الأخيرة".