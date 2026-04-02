ترامب: اليوم أمريكا تنتصر على إيران أكثر من أي وقت مضى
كتب : محمد أبو بكر
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة بشأن العمليات العسكرية ضد إيران.
وقال ترامب: "الجيش الأمريكي استهدف إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم والبحرية الإيرانية اختفت".
وأضاف: "اليوم الولايات المتحدة تنتصر أكثر من أي وقت مضى".
وأوضح: "قواتنا المسلحة حققت خلال الأسابيع الأربعة الماضية انتصارات خاطفة وحاسمة في ساحة المعركة والنظام المتعصب في إيران يهتف بالموت لأمريكا وإسرائيل منذ 47 عاما".
وأكد ترامب: "القوات البحرية الإيرانية انتهت تماما وسلاح الجو التابع للنظام بات في حالة دمار شامل"، مضيفًا: "النظام في إيران قتل 45 ألفا من مواطنيه".
وتابع: "معظم قادة النظام الإيراني لقوا حتفهم في العمليات العسكرية الأخيرة".