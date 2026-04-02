ترامب: الدول المتضررة من حصار مضيق هرمز يمكنها الشراء من أمريكا

كتب : وكالات

04:45 ص 02/04/2026

ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب، إنه لديه اقتراحان للدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي في خطابه للأمة اليوم الخميس، أن الاقتراحان هما: شراء النفط من الولايات المتحدة، و"تحصيل بعض الشجاعة المتأخرة" و"حماية" الممر بأنفسهم. وأضاف في خطابه: "لقد تم تدمير إيران عمليًا. الجزء الصعب قد انتهى، لذلك يجب أن يكون الأمر سهلاً".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، ستضرب الولايات المتحدة الأمريكية كل محطة لتوليد الكهرباء لديهم بقوة كبيرة، وربما في وقت واحد.

وأضاف أن الولايات المتحدة قد تتابع هذا التهديد خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا لم يتم الاتفاق، مشيرًا أيضًا إلى إمكانية ضرب حقول النفط الإيرانية في تلك الحالة.

