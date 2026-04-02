تقدّمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن التحول إلى استخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على الطرق الرئيسية والمحاور المرورية، في إطار استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة.

مشروعات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء

وأوضحت "صابر" في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن السياسات الحكومية خلال السنوات الماضية أظهرت اهتمامًا متزايدًا بملف الطاقة البديلة والصديقة للبيئة، سواء من خلال دعم مشروعات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء أو إطلاق مبادرات لترشيد الاستهلاك، في سياق تحقيق أولويات رؤية مصر 2030 التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أهدافها، وتسعى إلى الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة البيئة.

وأشارت صابر إلى أنه في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الطاقة، والتي تضمنت تقليل إضاءة الطرق والمحاور الرئيسية للحد من استهلاك الكهرباء والوقود، فإن هذا الإجراء قد يترتب عليه مخاطر، من بينها زيادة معدلات الحوادث المرورية نتيجة انخفاض مستوى الإضاءة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض المناطق، فضلًا عن تداعيات اجتماعية واقتصادية.

وأكدت صابر أن التوسع في استخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية يمثل بديلاً مناسبًا يحقق التوازن بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على سلامة المواطنين، لافتة إلى أن هذا النظام أثبت نجاحه في عدد من الدول، حيث يساهم في خفض تكاليف الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل.

أنظمة الإضاءة الشمسية على الطرق

وأضافت صابر أن الدراسات تشير إلى أن الإضاءة العامة تمثل نحو 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البنية التحتية للطرق العامة في العديد من الدول، وأن التحول إلى الإضاءة الشمسية يمكن أن يقلل التكلفة بنسبة تتراوح بين 40% و60%، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف الصيانة.

ولفتت صابر إلى تجارب دول مثل الهند وجنوب إفريقيا والمغرب في تطبيق أنظمة الإضاءة الشمسية على الطرق، والتي أسهمت في تحقيق وفورات مالية وتحسين مستوى الأمن والسلامة وتقليل الضغط على شبكات الكهرباء.

وأوضحت صابر أن مصر تمتلك مقومات قوية في هذا المجال، حيث يتراوح متوسط الإشعاع الشمسي بين 7 إلى 9 كيلوواط ساعة لكل متر يوميًا، وهو ما يجعلها بيئة مناسبة للتوسع في استخدام حلول الإضاءة الشمسية على الطرق والمحاور.

أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية

وطالبت النائبة، الحكومة بتبني رؤية متكاملة للتوسع في استخدام أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية، بما يتماشى مع سياسات ترشيد الطاقة والتحول الأخضر، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات، من بينها وضع خطة مرحلية لإحلال أنظمة الإضاءة الشمسية محل الأنظمة التقليدية، بدءًا من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، وإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية شاملة، إلى جانب التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تكامل التنفيذ، والعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتوفير حوافز للاستثمار في هذا المجال.