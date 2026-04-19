أفاد مصدران أمنيان باكستانيان لقناة الجزيرة، بأن الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من المرجح أن تُعقد قبل يوم الجمعة المقبل.

وأشار المصدران إلى عدة مؤشرات، من بينها هبوط طائرتي نقل عسكري أمريكيتين من طراز C-17 في قاعدة نور خان الجوية قرب إسلام آباد.

كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الحساسة في إسلام آباد مؤقتًا، مع تشديد الإجراءات الأمنية.

ووفقًا للمصدرين، تقوم فنادق "سيرينا" و"ماريوت" في إسلام آباد بإخلاء نزلائها، ولن يتم قبول حجوزات جديدة حتى يوم الجمعة. وكانت الجولة الأولى من هذه المفاوضات قد عُقدت في 11 أبريل داخل فندق "سيرينا".

التوصل لاتفاق نهائي

وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي يوم السبت إن واشنطن وطهران "بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق نهائي"، وذلك مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار خلال أيام.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات لا تزال جارية، لكن إيران"تحاول المراوغة قليلًا". وكان قد صرّح عدة مرات هذا الأسبوع بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريبًا جدًا، مشيرًا إلى أن طهران قدمت بعض التنازلات الرئيسية.

وتشير المعطيات إلى وجود عدد من العقبات التي لا تزال بحاجة إلى حل، في حين هدّد ترامب بعدم تمديد وقف إطلاق النار الحالي إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق.