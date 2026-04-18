صرخاتهما لم تشفع.. قرار قضائي عاجل ضد ربة منزل قتلت طفلتيها بأسيوط

كتب : محمود عجمي

10:33 م 18/04/2026

تزوجت المتهمة "آية. أ. ع" من "دويني" قبل 9 سنوات، وأقاما مع أطفالهما الثلاثة في شقة داخل منزل عائلة الزوج بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، بينما كان الزوج يعمل بمحافظة الوادي الجديد ويتولى الإنفاق على الأسرة.

ضغوط مالية وقروض متراكمة

تعرضت الزوجة لضغوط مالية دفعتها إلى الاقتراض من إحدى الجمعيات دون علم زوجها، حيث حصلت على قرض بقيمة 15 ألف جنيه، ثم لجأت إلى شركات إقراض أخرى بعد تعثرها في السداد، ما أدى إلى تراكم الديون لتتجاوز 150 ألف جنيه.

اعتراف للأهل ومحاولة لاحتواء الأزمة

ومع تفاقم الأزمة، اعترفت الزوجة لزوجها بما حدث، فقام بإبلاغ والدها، الذي تعهد بسداد الديون ومحاولة احتواء الموقف وإنهاء الأزمة المالية التي تمر بها الأسرة.

جريمة مروعة داخل المنزل

وفي صباح اليوم التالي لسفر الزوج إلى عمله، أغلقت المتهمة باب الشقة وارتكبت جريمتها، حيث أنهت حياة طفلتيها إسراء (6 سنوات) ودعاء (3 سنوات). وعندما حاول نجلها الثالث يوسف (7 سنوات) التدخل، هددته بالقتل.

إنقاذ الطفل وإبلاغ الشرطة

وتدخل شقيق الزوج "قرشي" في الوقت المناسب، وتمكن من إنقاذ الطفل قبل إتمام الجريمة بحقه، ثم أبلغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ.

القبض على المتهمة واعترافها

وتلقت مديرية أمن أسيوط بلاغًا من مركز شرطة ساحل سليم يفيد بارتكاب ربة منزل جريمة قتل بحق طفلتيها والشروع في قتل نجلها، وتم ضبط المتهمة التي اعترفت تفصيليًا بارتكاب الواقعة.

حكم نهائي بالمؤبد

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها في القضية رقم 4100 لسنة 2024 جنايات ساحل سليم، بمعاقبتها بالسجن المؤبد لقتلها طفلتيها والشروع في قتل نجلها.

تشكيل المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجح عبد الحميد، وعضوية المستشارين وئام سامي ومصطفى رشاد، وأمانة سر عليان جامع وأحمد سعد.

