إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم "تمناية" وتروسيكل بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

10:43 م 18/04/2026

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة "تمناية" ودراجة نارية "تروسيكل" بطريق المفارق، بنطاق مركز بدر بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وعدد 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

إصابات متفاوتة بين الضحايا

أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد فوزي محمد، 31 عامًا، مقيم مركز بدر، بكسر في الساقين، ومدحت رجب محمد، 30 عامًا، بكسر في الساعد الأيسر وجروح متفرقة بالجسم، وعمرو فراج حمدان، 32 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومجدي محمد أمين، 55 عامًا، بكسور متعددة بالساقين والذراع الأيسر، وأشرف علي جودة، 53 عامًا، باشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بدر المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

حادث تصادم طريق المفارق تصادم تمناية البحيرة

"المخدرات بفلوس وهي مش معاها".. نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار
زووم

"المخدرات بفلوس وهي مش معاها".. نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار
مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا
مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا

الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
إيهاب رمزي: اعتماد البصمة الوراثية DNA كدليل رسمي في قضايا إثبات النسب
إيهاب رمزي: اعتماد البصمة الوراثية DNA كدليل رسمي في قضايا إثبات النسب
"نصلي من أجل أن يأخذ الرب ترامب".. دعاء قس إيرلندي يشعل الجدل |فيديو
"نصلي من أجل أن يأخذ الرب ترامب".. دعاء قس إيرلندي يشعل الجدل |فيديو

