أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة "تمناية" ودراجة نارية "تروسيكل" بطريق المفارق، بنطاق مركز بدر بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وعدد 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

إصابات متفاوتة بين الضحايا

أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد فوزي محمد، 31 عامًا، مقيم مركز بدر، بكسر في الساقين، ومدحت رجب محمد، 30 عامًا، بكسر في الساعد الأيسر وجروح متفرقة بالجسم، وعمرو فراج حمدان، 32 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومجدي محمد أمين، 55 عامًا، بكسور متعددة بالساقين والذراع الأيسر، وأشرف علي جودة، 53 عامًا، باشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بدر المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.