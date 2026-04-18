أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن مشروع "The Spine" يعد مشروعًا معياريًا سيقوم بتغيير قواعد الحكم على كل المشروعات العقارية التي تليه.

وقال بطرس غالي خلال لقاء مع برنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد"، إن المشروع سيصبح المعيار الذي سيتم مقارنة كل المشروعات العقارية المستقبلية به، وسيغير بيئة الاستثمار العقاري في مصر بشكل كامل.

وأضاف أن قواعد الإدارة والتصميم في مشروع "The Spine" قد تغيرت، وبالتالي ستتغير معها طريقة تقييم وتنفيذ المشروعات العقارية في الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالي أن أي استثمار ناجح من هذا النوع يؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة وزيادة في الدخل والإيرادات الضريبية للدولة.

وشدد على أن القطاع الخاص المصري أثبت قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات كبرى في أماكن جديدة، مما يعكس تطورًا حقيقيًا في بيئة الاستثمار.

وأكد أن وجود مشروع بهذا الحجم والتميز يعطي مؤشرات إيجابية جدًا عن التطور المستقبلي للاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب.