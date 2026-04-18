اجتماع رباعي بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لبحث تطورات المنطقة

كتب : أسماء البتاكوشي

10:25 ص 18/04/2026

بدر عبد العاطي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونظيره التركي هاكان فيدان ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، اجتماعا رباعيا فى مدينة أنطاليا يوم الجمعة، وذلك على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، حيث تناول الوزراء مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية ومستجدات الوضع الإقليمي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري يعد الاجتماع الثالث فى إطار الآلية الرباعية، حيث عقد الاجتماع الأول فى الرياض 20 مارس، والثاني في إسلام آباد في 29 مارس.

مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وأضاف السفير تميم خلاف وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية، أن الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ومتابعة مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، ومواصلة الجهود المشتركة لخفض التصعيد واحتواء التوتر لتحقيق التهدئة لاستعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، فضلا عن مستقبل النظام الإقليمي بعد انتهاء الحرب الحالية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد خلال الاجتماع على أهمية تكثيف التنسيق المشترك في ظل الظرف الدقيق الذى تمر به المنطقة، مرحبا بنتائج الاجتماع الأول لكبار المسؤولين للآلية الرباعية الذي عقد في إسلام آباد يوم 14 أبريل، باعتباره يمثل خطوة إيجابية نحو تفعيل أطر التنسيق للآلية الرباعية ويعزز التعاون بين الدول الأربع.

ووفقا لما نشرته وزارة الخارجية في بيانها، فقد تبادل الوزراء التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية الوخيمة للحرب على الاقتصاد العالمى، حيث دار نقاش بين الوزراء حول سبل احتواء التداعيات على حركة الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، وأمن الطاقة وأسعار النفط، وسبل التغلب على هذه التداعيات وتأثيرها على الاقتصاد العالمى.

وفي ختام الاجتماع حسب الخارجية، اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة بذل الجهود لإنجاح مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، بما يسهم في خفض التصعيد واستعادة الهدوء والأمن والاستقرار للمنطقة.

وزارة الخارجية حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بعد نحو 24 ساعة من إعادة فتحه
شئون عربية و دولية

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بعد نحو 24 ساعة من إعادة فتحه
مي عز الدين بإطلالة صيفية وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف..لقطات لنجوم
زووم

مي عز الدين بإطلالة صيفية وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف..لقطات لنجوم
محافظ القليوبية يكافئ سائقي لودرات لإنقاذ موقف حريق القناطر الخيرية - صور
أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يكافئ سائقي لودرات لإنقاذ موقف حريق القناطر الخيرية - صور
استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة
نصائح طبية

استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة
ترامب يلوّح بعدم تمديد وقف إطلاق النار حال فشل الاتفاق
شئون عربية و دولية

ترامب يلوّح بعدم تمديد وقف إطلاق النار حال فشل الاتفاق

