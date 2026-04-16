ترامب يهدد إيران: القتال سيستأنف في حال عدم التوصل إلى اتفاق

كتب : وكالات

08:43 م 16/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيزور لبنان في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستتابع تطورات التعامل مع حزب الله.

ترامب: لبنان وإسرائيل سيلتقيان خلال أيام في البيت الأبيض

وأضاف ترامب، وفي حديثه للصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل سيلتقيان على الأرجح خلال أيام في البيت الأبيض، موضحًا أن هذا اللقاء لم يحدث منذ نحو 40 عامًا.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني سيستمر.

ترامب: غير متأكد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

قال ترامب إنه غير متأكد من حاجة الولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مشيرًا إلى أنه بدون تمديد سينتهي وقف إطلاق النار في 22 أبريل 2026.

ترامب يهدد إيران: القتال سيستأنف في حال عدم التوصل إلى اتفاق

وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قبل ذلك الموعد، فإن القتال سيستأنف، قائلًا: "أود أن أقول إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن القتال سيستأنف".

فيديو قد يعجبك



بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
الموضة

بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
زووم

ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
حوادث وقضايا

مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
"في حتة تانية".. حسن شحاتة يكشف كواليس علاقته بـ محمد أبوتريكة
رياضة محلية

"في حتة تانية".. حسن شحاتة يكشف كواليس علاقته بـ محمد أبوتريكة

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين