قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيزور لبنان في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستتابع تطورات التعامل مع حزب الله.

ترامب: لبنان وإسرائيل سيلتقيان خلال أيام في البيت الأبيض

وأضاف ترامب، وفي حديثه للصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل سيلتقيان على الأرجح خلال أيام في البيت الأبيض، موضحًا أن هذا اللقاء لم يحدث منذ نحو 40 عامًا.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني سيستمر.

ترامب: غير متأكد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

قال ترامب إنه غير متأكد من حاجة الولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مشيرًا إلى أنه بدون تمديد سينتهي وقف إطلاق النار في 22 أبريل 2026.

ترامب يهدد إيران: القتال سيستأنف في حال عدم التوصل إلى اتفاق

وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قبل ذلك الموعد، فإن القتال سيستأنف، قائلًا: "أود أن أقول إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن القتال سيستأنف".