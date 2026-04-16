الرئيس اللبناني يجري اتصالًا مع وزير الخارجية الأمريكي دون الإشارة إلى محادثات مع نتنياهو

كتب : وكالات

02:28 م 16/04/2026

الرئيس اللبناني جوزيف عون

أعلن مكتب الرئيس اللبناني جوزيف عوزن، أن الرئيس أجرى صباح اليوم اتصالًا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ولم يأتِ البيان على ذكر أي خطط لإجراء اتصال بين عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الزعيمين سيتحدثان اليوم.

وقال مكتب الرئيس إن عون "شكر روبيو على جهود واشنطن للتوصل إلى وقف إطلاق النار ودعمها على جميع المستويات".

وأضاف أن روبيو "أكد التزامه المستمر بالجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار تمهيدًا لإرساء السلام والأمن والاستقرار في لبنان، مشددًا على دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون".

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية الاتصال على الفور.

