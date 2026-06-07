أفادت القناة 12 العبرية بأن وزير التربية والتعليم في إسرائيل أعلن إغلاق جميع المدارس وإلغاء الدراسة يوم غدٍ الإثنين، وذلك بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 العبرية، أن 4 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل مساء اليوم الأحد.

ونقلت القناة العبرية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكداً أن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب نقلته وسائل الإعلام العبرية: "رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد.

وأضاف الجيش أن دفاعاته الجوية تواصل العمل على اعتراض التهديد القادم من إيران.