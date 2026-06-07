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القناة 12 العبرية: صواريخ من إيران تضرب إسرائيل

كتب : وكالات

10:22 م 07/06/2026

صواريخ من إيران تضرب إسرائيل

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 العبرية، بأن صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل مساء اليوم الأحد.
ونقلت القناة العبرية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدًا أن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب نقلته وسائل الإعلام العبرية: "رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد.

وأضاف جيش الاحتلال أن دفاعاته الجوية تواصل العمل على اعتراض التهديد القادم من إيران، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.
من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل عقب إطلاق الصواريخ.

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