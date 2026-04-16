هيئة البث الإسرائيلية: الجيش لم يتلق حتى الآن أي تعليمات لوقف النار مع لبنان

كتب : مصراوي

08:11 ص 16/04/2026

اجتماع بين إسرائيل ولبنان في الناقورة

وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن قيادة الجيش الإسرائيلي أكدت أنها لم تتلق أي تعليمات من القيادة السياسية للاستعداد لوقف إطلاق النار مع لبنان.

أفادت الهيئة، أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تتجه إلى مواصلة العمليات البرية في جنوب لبنان بهدف نزع سلاح حزب الله من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، مع بحث تقليص الغارات الجوية في المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني.

وأشارت التقديرات، وفق هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن ملف الانسحاب التدريجي لن يطرح بجدية إلا لاحقا، مع تقدم المسار السياسي بين إسرائيل ولبنان.

في السياق نفسه، نقلت قناة "كان نيوز" عن مصدر إسرائيلي تأكيده، أن محادثات متقدمة جارية بين إسرائيل وحزب الله في إشارة إلى الجانب اللبناني للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن إسرائيل لا تمانع هدنة مؤقتة بطلب أمريكي، على أن تحتفظ بحق العودة إلى القتال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وبما يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بيان أمس، إن المفاوضات مع لبنان تجري لأن إسرائيل قوية جدا والدول تتجه إليها، مضيفا أن هدفها هو تفكيك حزب الله وإحلال سلام دائم قائم على القوة.

وفي واشنطن، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن زعيمي لبنان وإسرائيل في إشارة إلى نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون سيجريان محادثات الخميس في إطار جهود تهدئة الأوضاع بين البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات تأتي بعد نحو 34 عاما من آخر اجتماع بين زعيمي إسرائيل ولبنان، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



نرمين الفقي بـ"جامبسوت" ومي سليم أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا حتى 2027
محمد العدل يعلق على تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على ريال مدريد بدوري أبطال
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-4: مكاسب مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
أكسيوس: اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انتهاء دون قرار بشأن لبنان
