اليوم.. إيران وباكستان يُناقشان تفاصيل الرسائل المتبادلة بين طهران وأمريكا

كتب : مصراوي

03:00 ص 16/04/2026

أمريكا وإيران

وكالات

تناقش إيران اليوم الخميس، مع الوفد الباكستاني جملة من الرسائل المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، في إطار المساعي الدبلوماسية الجارية، وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، وصل وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة قائد الجيش إلى طهران لنقل رسالة الولايات المتحدة والتخطيط لجولة ثانية من المفاوضات بعد تعثر الجولة الأولى في إسلام آباد وعدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين بعد وقف إطلاق النار بينهما يوم الأربعاء الماضي 8 أبريل.

وعقد وزير الخارجية الإيراني جلسة مباحثات برفقة الوفد الباكستاني الذي يرأسه قائد جيش باكستان.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا من حيث المبدأ على الاجتماع، لكنهما لم تحددا بعد الموعد والمكان.

فيما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق الأربعاء، أن الوسطاء اقتربوا من تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهائها الأسبوع المقبل، ونقلت عن مسؤولين إقليميين قولهم إنهم يحرزون تقدما، وأن الولايات المتحدة وإيران وافقتا مبدئيًا على تمديده من أجل السماح بمزيد من الدبلوماسية.

ويدفع الوسطاء نحو حل وسط حول ثلاث نقاط خلافية رئيسية أفسدت المفاوضات المباشرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الأسبوع الماضي، وهي البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والتعويض عن الأضرار التي حدثت خلال الحرب، وفقا لأحد المسؤولين الإقليميين المشاركين في جهود الوساطة، وفقا لروسيا اليوم.

