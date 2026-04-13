بدأ الحصار العسكري الأمريكي رسميًا يوم الاثنين، عقب انتهاء محادثات السلام دون التوصل إلى اتفاق، حيث هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربات على طريقة استهداف قوارب تهريب المخدرات ضد أي سفن إيرانية تقترب من منطقة الحصار.

15 سفينة حربية لدعم الحصار العسكري ضد إيران

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع، أنه تم نشر أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية لدعم العملية، وفي السياق ذاته، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، المرتبطة بالبحرية الملكية البريطانية، بفرض قيود على الوصول البحري إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية على امتداد الخليج العربي وخليج عُمان وأجزاء من بحر العرب.

وهدّد ترامب بتنفيذ ضربات مماثلة لتلك المستخدمة ضد قوارب تهريب المخدرات، مشيرًا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السفن الإيرانية ستُستهدف "باستخدام نفس أسلوب القتل الذي نستخدمه ضد تجار المخدرات في البحر".

إيران تهدد ردًا على التصعيد الأمريكي

من جانبها، كانت إيران قد حذّرت في وقت سابق من أن أي ميناء في الخليج العربي أو بحر عُمان لن يكون آمنًا إذا تعرضت موانئها للتهديد، كما أكدت القوات البحرية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني أن اقتراب أي سفن عسكرية من مضيق هرمز سيُعد خرقًا لوقف إطلاق النار، وذلك وفق بيان نقلته وكالة "فارس" شبه الرسمية.