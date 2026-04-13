قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ربما تتوجه القوات الأمريكية إلى كوبا بعد الانتهاء من إيران.

وأضاف ترامب، خلال كلمته في واشنطن اليوم الاثنين، أن إيران غير منخرطة في أي أعمال اقتصادية، مؤكداً أن القوات الأمريكية دمرت قوتها البحرية.

وتابع ترامب: "لا يمكن أن نعطي أسلحة نووية لمجموعة من الأشخاص الذين لم يقوموا بأي شيء سوى نشر الدمار والفوضى".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يوجد قتال حالياً، وأن ما يحدث هو حصار، مشيراً إلى أن الإيرانيين لا يقومون بأي أعمال تجارية.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستستعيد "الغبار النووي" بطريقة أو بأخرى من داخل إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تلقت اتصالاً من إيران، وأنها تريد إبرام اتفاق بشدة.

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تستخدم مضيق هرمز ولا تحتاج إليه، وأنها تمتلك نفطاً وغازاً فائضاً عن حاجتها.