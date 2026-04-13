ترامب: كوبا بلد فاشل وقد نتوجه إليها بعد الانتهاء من إيـران

كتب : عبدالله محمود

07:06 م 13/04/2026 تعديل في 07:11 م

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ربما تتوجه القوات الأمريكية إلى كوبا بعد الانتهاء من إيران.
وأضاف ترامب، خلال كلمته في واشنطن اليوم الاثنين، أن إيران غير منخرطة في أي أعمال اقتصادية، مؤكداً أن القوات الأمريكية دمرت قوتها البحرية.
وتابع ترامب: "لا يمكن أن نعطي أسلحة نووية لمجموعة من الأشخاص الذين لم يقوموا بأي شيء سوى نشر الدمار والفوضى".
وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يوجد قتال حالياً، وأن ما يحدث هو حصار، مشيراً إلى أن الإيرانيين لا يقومون بأي أعمال تجارية.
وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستستعيد "الغبار النووي" بطريقة أو بأخرى من داخل إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تلقت اتصالاً من إيران، وأنها تريد إبرام اتفاق بشدة.
وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تستخدم مضيق هرمز ولا تحتاج إليه، وأنها تمتلك نفطاً وغازاً فائضاً عن حاجتها.

شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
"البابا مخطئ".. ترامب يهاجم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ويرفض الاعتذار
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
ترامب: كوبا بلد فاشل وقد نتوجه إليها بعد الانتهاء من إيـران
شئون عربية و دولية

ترامب: كوبا بلد فاشل وقد نتوجه إليها بعد الانتهاء من إيـران

