إعلان

ترامب: بدء الحصار على الموانئ الإيرانية الساعة 10 صباحًا

كتب : وكالات

10:15 ص 13/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
whatsapp icon
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 أبريل.

وجاء ذلك في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث أكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار التصعيد ضد إيران، عقب تعثر المفاوضات بين الجانبين.

1كما أشار إلى أن الحصار سيشمل مضيق هرمز، الذي يعد ممراً مائياً حيوياً تمر عبره شحنات النفط والأسمدة والسلع الأساسية، وتسيطر إيران على جزء كبير من حركة الملاحة فيه.

في المقابل، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن البحرية الأمريكية لن تقوم بإيقاف السفن التي تعبر المضيق إذا كانت متجهة إلى موانئ غير إيرانية أو قادمة منها، ما يشير إلى أن الإجراءات تستهدف بشكل أساسي الأنشطة المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل جولة مفاوضات مكثفة جرت في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي جمعت مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران وباكستان، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

