كشف موقع أكسيوس الأمريكي، نقلاً عن مسؤول في أمريكي، عن ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء" التي تتمسك بها واشنطن في المحادثات الجارية مع إيران بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقف وتفكيك واستعادة.. 3 مطالب أمريكية بشأن اليورانيوم الإيراني

وبحسب المصدر، تشمل هذه المطالب الأمريكية وقف جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، وتفكيك منشآت التخصيب النووي الرئيسية، إضافة إلى استعادة اليورانيوم عالي التخصيب.

كما تتضمن الشروط الأمريكية قبول إطار أوسع للسلام والأمن وخفض التصعيد في المنطقة، يشمل الحلفاء الإقليميين، إلى جانب وقف تمويل الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران مثل حركة حماس وحزب الله والحوثيين، كما طالبت واشنطن أيضاً بـفتح مضيق هرمز بشكل كامل دون فرض أي رسوم مرور.

حجم الأموال الإيرانية المجمدة نقطة خلاف

وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات يتعلق بـحجم الأموال الإيرانية المجمدة التي قد يتم الإفراج عنها ضمن أي اتفاق محتمل.