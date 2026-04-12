إسرائيل تعلن تدمير منصة صواريخ جاهزة للإطلاق في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

08:09 ص 12/04/2026

اشتباكات حزب الله وإسرائيل

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، إحباطه عملية إطلاق للصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية من جنوب لبنان.

قال الجيش في بيان له، إنه رصد قاذفة صواريخ جاهزة للإطلاق في منطقة "جويا" جنوب لبنان.

وأضاف البيان، أنه فور تحديد موقع القاذفة، تم استهدافها وتدميرها في عملية سريعة، مما أفشل الهجوم قبل تنفيذه.

إلى ذلك، قتلت طفلتان وأصيب 40 شخصا بجروح جراء غارات إسرائيلية على بلدة حبوش بقضاء النبطية ومحلة الحوش في قضاء صور، في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وفقا لروسيا اليوم.

